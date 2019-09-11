زيندايا وفينيسا هادجنس تحجزان الصف الأول خلال عرض Vera Wang في أسبوع الموضة

كشفت النجمة زندايا عن مجموعتها الجديدة خلال أسبوع الموضة في نيويورك يوم الأحد الماضي.

وتواجدت أمس الثلاثاء في الصفوف الأولى لعرض Vera Wang في نيويورك أمس الثلاثاء حيث كانت بإطلالة عملية رسمية، فارتدت بنطال قماشي بخصر عالي نسّقته مع بلورزة بقصة البروتيل، وفتحة من الصدر أظهرت حمالة صدرها الشفافة من الأعلى وأزرار أمامية.

ولإتمام أناقة إطلالتها وضعت شعرها المنسدل خلف أذنيها كما تزيّنت بأقراط هوب فضية كبيرة.

وانضمت إليها عارضة الازياء فانيسا هودجنس بإطلالتها اللامعة حيث ارتدت فستان ميتاليك ذهبي قصير، وانتعلت مع حذاء أسود ضخم كما نسّقت معه معطف من الفرو الضخم باللون الرمادي، بالإضافة إلى أنها اعتمدت تسريحة ذيل الحصان المنخفضة.

كما جلست بجانبها عارضة الأزياء ألومنا لوسي هيل التي ظهرت بإطلالة عملية وهي ترتدي بنطال مخطط مطابق للبليزر كما نسّقت معه بلوزة بيضاء وحذاء رياضي من نفس اللون.

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