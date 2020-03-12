زين مالك يتزيَّن بمجوهرات شقيق جيجي حديد.. ورموشه الطويلة عالم آخر!

عادت علاقة النجم الإنجليزي "زين مالك" بحبيبته عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية "جيجي حديد" كما في السابق، ومن الواضح أن العائلة موافقة على لم شملهما من جديد رغم علاقتهما المضطربة.

ولتبثت العائلة أنها تبارك عودة الثنائي لبعضهما البعض، اختار عارض الأزياء "أنور حديد" حبيب شقيقته "زين مالك" في الحملة الدعائية الخاصة بخط مجوهراته الجديد Martyre، وأشرفت على جلسة التصوير المصورة "آلانا أوهيرليهي" التي تعد صديقة مقربة من العائلة.

ونشر "أنور" صورًا للحملة الدعائية باللونين الأسود والأبيض، يظهر فيها "مالك" مُرتديةً مجموعة من الأساور والخواتم الفضية المُرصَّعة بالألماس والأحجار الكريمة.

وأثارت جمال رموش "مالك" إعجاب رواد مواقع التواصل، فكتب إحداهن: "يمتلك رموش أجمل من نصف الفتيات في العالم".

ويجدر الإشارة أن "مالك" ليس العضو الوحيد من العائلة ممن أختيروا لعرض المجوهرات، فقد ارتدت حبيبة "أنور"، المغنية الأمريكية "دوا ليبا"، أقراطًا ذهبية على غلاف مجلة "فوغ" بنسختها الإسبانية في شهر أكتوبر العام الماضي، بالإضافة إلى عارضة الأزياء "كايا جربر" و"جورجيا فاولر".

أطلق "أنور" (20 عامًا) علامته التجارية لأول مرة في شهر مارس عام 2019 بمساعدة مغني الراب "يوني لحام"، وتتضمنت قلادات، خواتم، أقراط، أساور بتعليقات مصممة على شكل ملائكة وصور للقديسين.

وتتراوح أسعار المجوهرات المصنوعة من الفضة الإسترلينية بين 195 إلى 795 دولار أمريكي.