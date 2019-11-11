زين مالك يحتفل بيوم ميلاد والدته الـ50.. يهنِّئ شقيقته صفاء بحملها بعمر الـ17 عامًا (صور)

انتشرت شائعات تُفيد وجود خلافات بين المغني الإنجليزي ذي الأصول الباكستانية "زين مالك" وعائلته بعد الامتناع عن حضور حفل زفاف شقيقته "صفاء"، لكن يبدو أن الأوضاع عادت إلى مجاريها الصحيحة.

سافر "زين مالك" من أمريكا إلى المملكة المتحدة للاحتفال بعيد ميلاد والدته "تريشا" الـ50، ولتهنأت شقيقته الصغرى بخبر حملها بطفلتها الأولى، رغم أنها لا تزال تحت السن القانونية إذ تبلغ من العمر 17 عامًا.

نشرت "صفاء" عبر حسابها على موقع "إنستغرام" صورة عائلية تجمعها بشقيقها "مالك" وكتبت "Home" بالإضافة إلى مجموعة إيموجي على شكل قلوب، كما نشرت شقيقته "واليها" (21 عامًا) صورة عائلية تجمعها بـ"مالك"، "صفاء، وشقيقتهم الكبرى "دنيا" (28 عامًا)، بالإضافة إلى والدتهم.

من جهة أخرى، نشر "مالك" صورة مجمّعة له ولشقيقاته عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، وعلَّق: "العائلة دائمًا أول الأولويات."

ووفق ما نقله موقع "ديلي ميل" البريطاني، لم يتمكن "زين مالك" حضور زفاف شقيقته لأنه كان متواجدًا في أمريكا، حيث قررت الزواج من حبيبها "مارتن تيسير"، البالغ من العمر 18 عامًا، عقب احتفالها بعيد ميلادها الـ17، وبعد عدة أسابيع أعلنت خبر حملها بطفلها الأول، ونشرت مجموعة من الصور لحفل البيبي شاور، وكشفت أن جنس الجنين أنثى.





احتفلت "صفاء مالك" بزواجها من حبيبها "مارتن" ضمن مراسم زفاف تقليدية تُدعى "النكاح" في منزلهم بمدينة براكفورد في شمالي إنجلترا، حيث تواجد في الحفل كل من والد النجم "ياسر"، وشقيقتيه "دُني"ا و"واليها"، مع غياب "زين" عن الحدث رغم علاقته القوية بها.

ونشرت والدة النجم "تريشا" سلسلة صور للحفل والزوجين عبر موقع "إنستغرام"، حيث تظهر الجميلة "صفاء" غاية في الجمال بلباس العروس التقليدي "ليهينغا"، ويديها مزينتين بنقوش الحناء، في حين بدا واضحًا لمعان خاتمها الألماسي.

يجدر الإشارة إلى أن "صفاء" تعتبر أصغر فرد في العائلة، ولا تزال ترتاد المدرسة، كما لم يعلن بعد عن المدة التي أمضتها في مواعدة حبيبها قبل إقدامهما على الزواج.