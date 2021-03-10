زين مالك يشتم جوائز غرامي.. ويعلق ساخرًا "العام القادم سأرسل لكم سلة حلويات"

لم يحظى النجم الإنجليزي زين مالك بأي تشريح لجوائز غرامي عن أعماله الأخيرة، الأمر الذي دفعه في التعبير عن غضبه.

انتقد زين مالك، حبيب عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية جيجي حديد، الأكاديمية الوطنية لتسجيل الفنون والعلوم حول طريقة اختيارها للمرشحين لجوائز غرامي، قائلاً عبر تغريدة ساخرة نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر": "ما لم تصافح وترسل هدايا، فلا توجد اعتبارات ترشيح".





نشر العضو السابق في فرقة One Direction تغريدة لاذعة يوم الثلاثاء أشار فيها على ما يبدو إلى تزوير جوائز غرامي، وكتب: "تبًا لجوائز غرامي ولأي شخص مرتبط بها، ما لم تصافح وترسل هدايا، فلا توجد اعتبارات ترشيح. في العام القادم سأرسل لكم سلة حلويات".

ولا يعتبر مالك الوحيد الذي انتقد جوائز غرامي، فقد سبقه كل من: دريك، ذا ويكند، وهالسي.