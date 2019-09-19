سارة جيسيكا باركر تتألق في مؤتمر Blog Her19 Creators Summit.. وتقدّم نصائح في عالم الأعمال

تواجدت النجمة "سارة جيسيكا باركر" كمتحدثة رسمية في مؤتمر Blog Her19 Creators Summit في مدينة نيويورك أمس الأربعاء، وهو مؤتمر سنوي لمبدعي المحتوى ورجال الأعمال.

ووضعت سارة براعة أعمالها وانتاجها أمامها أثناء تحدّثها حيث أنها تمتلك خطاً خاص بها للأحذية تحت مسمى SJP ويجمع الأموال لصالح مركز السرطان، وهي بصدد إطلاق خط Sauvignon Blanc للنبيذ.

وتألقت سارة بظهورها فارتدت فستاناً باللون الأزرق السماوي بقماش مجعد وأكمام متوسطة الطول، ونسّقت معه حذاء كحلي اللون، بينما أسدلت شعرها الاشقر نحو أكتافها.

في البداية رحّبت الرئيسة التنفيذية لشركة SHE Media بضيفتها بقولها: "يسرّنا ان نرحب بسارة جيسيكا باركر في مرحلة BlogHer فهي في صميمها سيدة أعمال ذكية ولا يمكننا إنكار ذلك، فلا شك في انها ستلهم النساء اللاتي يسلكن طريق الأعمال في حياتهن".

وخلال خطابها الرئيسي كشفت سارة كيف وازنت بين حياة التمثيل والأعمال فقالت: "ليس من السهل ترك الوظيفة التي يتعين عليك القيام بها للمهمة التي تريد القيام بها".

كما ناقشت حول كيفية العمل من خلال الإبداع بقولها: "قم بالسير واستمع إلى المسجل لبعض الموسيقى الكلاسيكية وأسأل نفسك ما إذا كنت أنت من هذا النوع أم لا؟"، وتابعت: "أحلم كثيراً طوال الوقت ولدي أفكار مجنونة والكثير منها لم يتحقق بالكامل".

وأعطت الجمهور رأيها حول التغلب على الخوف من الرفض بقولها: "إنه أمر محرج عندما يقولون لا لكنني لم أشعر باليأس ولم أفقد الأمل بالسؤال، فأنت لا تخسر شيئاً عند السؤال".

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