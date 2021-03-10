سامانثا تكشف كذب اختها ميغان ماركل بالأدلة.. كل ما قالته الأخيرة مُلفَّق!

قد تجبر العائلة المالكة البريطانية على التزام الصمت إزاء تصريحات ميغان ماركل الصادمة عن مواضيع مختلفة، إلَّا أن الأمر لا ينطبق على اختها غير الشقيقة سمانثا ماركل ووالدها توماس ماركل، الذين قررا الإدلاء بتصريحات تنفي مزاعم الدوقة السابقة.

يبدو أن عائلة ميغان ماركل غير سعيدة بتعليقاتها المثيرة للجدل حول العائلة المالكة البريطانية في مقابلتهما المتفجرة مع مقدمة البرامج الأمريكية أوبرا وينفري والتي حصدت أكثر من 17 مليون مشاهدة على قناة CBS ليلة الأحد.

في اللقاء، أشارت ميغان ماركل أنها لا تشعر بالارتياح في الحديث عن أشخاص لا تعرفهم حق المعرفة مُشيرةً إلى أختها غير الشقيقة سامانثا ماركل، قالت: "لا أشعر بالراحة عند الحديث عن أشخاص لا أعرفهم حقًا. لقد نشأت كطفلة وحيدة والجميع من حولي يعرف ذلك، وتمنيت لو كان لي أشقاء. كنت لأحب أن يكون لدي أشقاء ".

في هذه الأثناء ، سامانثا ماركل، التي تكبر ميغان بحوالي 16 عامًا، اعترضت على ادعاء الدوقة بأنهم لم يروا بعضهم البعض لمدة 18 أو 19 عامًا؛ ففي حديثها إلى "إنسايد إيديشن"، نشرت سامانثا صورة تجمعها بميغان يوم تخرجها من الجامعة عام 2008 أي قبل 13 عامًا.

وردت سامانثا قائلة: "لا أعلم كيف يمكنها أن تدّعي أنني لم أعرفها وأنها نشأت كطفلة وحيدة وهناك صور تظهر حياة كاملة لنا معاً، إذاً كيف يمكن ألا تعرفني؟".

وادعت ميغان إن سامانثا غيرت اسم عائلتها إلى ماركل بعد مواعدتها الأمير هاري من أجل الشهرة، حينها كذَّبت سامانثا أختها ونشرت شهادة ميلادها التي توثِّق أنها غيرت اسم عائلتها غرانت التابع لزوجها إلى اسم عائلتها ماركل عام 1996، وقالت: "لقد كنت أحمل اسم ماركل قبل أن تحمله هي بسنوات، وأعتقد أن من الغريب حقاً أن تقول إنني بدأت استخدم اسم ماركل بعد مقابلتها لهاري، ماركل كان دائماً ولا يزال اسمي".







أما بشأن كتاب سامانثا الذي يدور حول حياة ميغان بعنوان “The Diary of Princess Pushy’s Sister: A Memoir (Part 1)"، سخرت الأخيرة من جهود أختها الأدبية، وقالت: "أعتقد أنه سيكون من الصعب للغاية إخبار كل شيء عندما لا تعرفني..هذا وضع مختلف تمامًا عن والدي. تأتي الخيانة من أشخاص تربطك بهم علاقة ".

وهاجمت سامانثا طريقة تعامل أختها مع الآخرين بدافع الاكتئاب، وقالت: "الاكتئاب ليس عذرًا لمعاملة الناس مثل خرقة للصحون والتخلص منهم."