ساندرا بولوك تتصدّر نيتفليكس بفيلمها الجديد The Unforgivable

تصدّر فيلم The Unforgivable قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة على منصة "نيتفليكس" في أغلب دول العالم بأكمله، حيث حصل على تقييم 7/10 في أقل من شهر منذ بداية عرضه في 24 نوفمبر.

نبذة عن فيلم The Unforgivable

الفيلم هو من بطولة ساندرا بولوك وفنسنت دونوفريو وفيولا ديفيس بالاضافة إلى العديد من نجوم هوليوود المشهورين، والاخراج كان من نورا فينجشيدت وانتاج منصة "نيتفليكس" العالمية.

ويبدأ الفيلم بلقطات متقطعة تمهّد الجو العام للفيلم مع خلفية موسيقية وكان وقت الفيلم ما يقارب 120 المدة الاجمالية والعشرون الدقيقية الأولى تتسم بالهدوء النسبي ثم تبدأ مشاهد العنف.

ويلقي الفيلم الضوء على الكثير من القضايا الاجتماعية والانسانية التي يمكن تعميمها على أي مجتمع موجود ويوضّح الأضرار الناتجة عن ابصمة التي تلاحق المجرم حتى بعد انفضاء عقوبته.

ويناقش الفيلم قضايا أخرى مثل العنصرية ضد أحاب البشرة السمراء والعقوبات الناتجة عن التشبث بالماضي.

قصة الفيلم The Unforgivable

تدور القصة حول امراة تدعى روس قتلت شرطياً وقضت عشرين عاماً في االسجن حيث حُرمت فيها من حضانة شقيقتها الصغيرة وعند خروجها تحاول لم شملها بشقيقتها التي بدات حياة جديدة مع أسرة.

وفي محاولاتها للم الشمل تخسر اطلاق السراح المشروط وكانت شخصيتها معقدة للغاية فقضاؤها في االسجن عشرين عاماً جعل الحياة صعبة بالنسبة لهاخاصة أن الكل ينظر لها بأنها منبوذة ومدانة.