ستورمي تلم شمل والديها كايلي جينر وترافيس سكوت في ديزني لاند.. هل ستعود علاقتهما معاً؟

احتفلت نجمة تلفزيون الواقع "كايلي جينر" بعيد ميلاد ابنتها ستورمي في العام الماضي حيث صممت حفلة كبيرة في حديقة ترفيهية مع جميع الأشياء المطبوع عليها صورتها.

لكن كانت ستورمي تبلغ من العمر عاماً واحداً حينها فكانت تستمتع بالأشياء على قدر عمرها.

ومع بلوغ عمرها العامين فقد استطاعت الاحتفال بشكل أكبر في عيد ميلادها لذلك اصطحبتها والدتها إلى عالم ديزني لاند يوم الجمعة الماضية كرحلة ترفيهية لها بمناسبة عيد ميلادها.

وبدت كايلي وستورمي سعيدتان وهما تستمتعان بالألعاب االنارية والسير في المباني ذات الألوان الوردية وارتداء أزياء ميكي ماوس شخصية ديزني الشهيرة.

وظهرت كايلي وهي ترتدي بلوزة هودي بيضاء مطبوع عليها شكل ميكي ماوس نسّقته مع بنطال أسود ومعطف أبيض طويل مطبوع عليه بالألوان.

وانضم والد ستورمي ترافيس سكوت إليهما خلال هذه الرحلة لكن كايلي لم تشارك أي صورة له عبر حسابها الخاص على انستغرام إلا أنه أفيد أن احد المعجبين التقط للثنائي مقطع فيديو لم يُشاهد.

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