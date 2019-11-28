سكارليت جوهانسون تتحدث عن طليقها ريان رينولدز.." لم أعي مفهوم الزواج الحقيقي"

وقع النجم الكندي "ريان رينولدز" بحب النجمة الأمريكية "سكارليت جوهانسون" بجنون وطلب يدها للزواج، وقد طغت على علاقتهما الخصوصية، فلم يتشاركا صور أو يتحدثا عن بعضهما البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلَّا ما ندر، لذلك انتهى زواجهما بكل هدوء ودون ضجة بعد ثمانية أعوام.

وبعد مضي كل هذه السنوات، قررت "سكارليت جوهانسون" الخروج عن صمتها والحديث عن علاقتها بـ"ريان" وانفصالها عنه خلال مقابلة أجرتها مع مجلة "فانيتي فير".

حينما سئلت "جوهانسون" عن تجربتها مع الطلاق، شاركت خبراتها، لكنها لم تتطرق لاسم زوجها السابق، وقالت: "في المرة الأولى التي تزوجت فيها كان عمري 23 عامًا، لم أكن أدرك مفهوم الزواج الحقيقي، يمكن أنني رأيته من منظور رومانسي بطريقة ما.. إنه جزء مختلف من حياتي الآن، أشعر كأنني في مكان أمتلك فيه القدرة على اتخاذ خيارات مدروسة وأكثر حضوراً مما كنت عليه من قبل. "

يذكر أن "جوهانسون" تزوجت مجددًا من النجم "رومان دورياك" لمدة 3 سنوات أنجبت منه ابنتهما "روز"، لكنهما انفصلا عام 2017.

وأشارت النجمة الحسناء أنها لطالما أحبت فكرة تكوين عائلة، وقالت: "أحب هذه الفكرة، أعتقد أن ذلك سيكون رائعًا. لطالما أردت ذلك. أردت ذلك أيضًا في زواجي إلى والد ابنتي كذلك، لكنه لم يكن الشخص المناسب ".

وفي وقت سابق، أعلن "جوهانسون" نبأ خطوبتها من الكاتب والممثل الكوميدي " كولن جوست" بعد عامين من التكتم على علاقتهما. من جهة أخرى، يعيش "ريان رينولدز" علاقة زوجية سعيدة برفقة زوجته الممثلة الأمريكية الحسنءا "بليك ليفلي"، وأنجب منها ثلاثة أطفال وسيمين.

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