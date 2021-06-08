سكوت ديسك يتفوّق على كورتني كارداشيان.. وينشر صور حبيبته عارية!

أثار نجم تلفزيون الواقع "سكوت ديسك" الجدل لدى متابعه بعد نشره صورة مثيرة وجريئة لحبيبته الجديدة "إميليا" والتي تصغره بعشرين عامًا عبر حسابه الخاص على "انستغرام".

وظهرت عارضة الأزياء في الصورة وهي تروّج لعلامة تجارية من الملابس الداخلية في المملكة المتحدة، حيث كانت ترتدي بكيني كامل باللون البيج، وعلّقت على جلسة التصوير: "هناك مجموعة اخرى مثيرة من الملابس الداخلية من العلامة bouxavenue #designedinlondon".

أما "سكوت" فقد نشر صورة جريئة وغير مناسبة عبر حسابه على "انستغرام"، حيث كانت "أميليا" تدير ظهرها للكاميرا وكأنها تحاول الوصول إلى شيء ما أعلى الرف مما أظهر خلفيتها العارية تمامًا.

وعلّق "سكوت" على الصورة بقوله: "أعلى قليلًا هناك تقريبًا"، وبينما اعتقد "سكوت" أن الصورة التي شاركها هي مجرّد مزح وخدعة، إلا ان بعض المتابعين اعتقدوا أنها حركة غير محترمة لأنهم أشاروا إلى فارق السن بينهما.

وعلّق المعجبون على الصورة: "إنها غير مناسبة، فهو كبير بالسن وهي مراهقة"، وأضاف آخر: "إنها مخيفة إنها فقط مراهقة يجب أن تخجل من هذه العلاقة".

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