سلمان خان يتعرض للسخرية بسبب كرشه.. "أين عضلات بطنك؟"

تعرَّض نجم بوليوود سلمان خان لموجة من السخرية والانتقاد بسبب زيادة وزنه الملحوظة.

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسلمان خان في موقع تصوير فيلمه الجديد Dabangg أثناء تدربه على إحدى الرقصات الهندية إلى جانب راقصين مساعدين وذلك على أنغام أغنية Pandey Jee Seeti. وارتدى تيشيرت ضيق أسود نسَّقه بجاكيت من الجلد الأسود وبنطال جينز.

ولفت أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي الزيادة الملحوظة في وزن النجم، وانقسموا في خانة التعليقات بين مدافع وساخر، حيث رأى البعض أنه لمن الرائع أن يكون النجم مرتاحًا بشكله ووزنه دون أي يشعر بقيود، في حين سخر آخرون منه بطريقة قاسية.

كتب أحد مستخدمي الإنترنت: "لقد سمعت أن سلمان يمتلك قلب ملك، لكن لم أفكر أبدًا في أنه بحجم الملك أيضًا. أخي ، كيف أصبحت بكرش كبير جدًا أين عضلات بطنك".

وكتبت إحداهن مدافعة: "رجال الشرطة لديهم بطن كبير لقد اكتسب وزنًا من أجل الفيلم، لكنه رائع بجميع الحالات".

