بعد تعرّضه للدغة أفعى.. سلمان خان يخرج من المشفى ويحتفل بعيد ميلاده لـ 56

توجّه النجم البوليوودي سلمان خان إلى منزله حضور احتفالات عيد ميلاده الـ 56 يوم أمس الاثنين وذلك بعد دخوله المسشتفى للاطمئنان على صحته عقب تعرّضه للدغة أفعى.

سلمان خان يحتفل بعيد ميلاده

أقام سلمان خان حفلة عيد ميلاده في منزله في منطقة بانفيل وحضر العديد من أفراد عائلته وأصدقائه إلى الحفل ومنهم زوج شقيقته آيوش شارما.

ونشر سلمان خان العديد من الصور والفيديوهات المتعلّقة بحفل عيد ميلاده الـ 56 عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كان المنزل مزيّن بالألوان والأضواء، كما ظهر سلمان في صورة وهو يقوم بتقطيع كعكة عيد الميلاد.

واحتشد العديد من مصورين الباباراتزي أمام منزله لالتقاط الصور من أجل احتفالات عيد ميلاده حيث خرج سلمان من المنزل وحيّاهم وقام عدد منهم بغناء أغنية Baar Baar Din Aaye.

سلمان خان يتعرّض للدغة أفعى

تعرّض النجم البوليوودي "سلمان خان" للدغة أفعى أثناء تواجده في منزله حيث أنه كان يحاول إخراج الأفعى من المنزل بعد اكتشافه تواجدها هناك ولكنها قامت بالانقضاض عليه وكان نوعها غير سامة وغير خطيرة ولكنه توجّه للمستشفى للاطمئنان على وضعه.