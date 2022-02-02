لقاء العمالقة جون ترافولتا وسلمان خان في الرياض

أقيم مهرجان Joy Awards في عاصمة المملكة العربية السعودية، الرياض، حيث نظّمته الهيئة العامة للترفيه في السعودية، وحضر العديد من نجوم الوطن العربي بالإضافة إلى نجوم العالم، ويهدف المهرجان لتكريم عدد كبير من العاملين في قطاع الترفيه بمختلف القطاعات

لقاء العمالقة جون ترافولتا وسلمان خان

انتشر العديد من الصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي ظهر فيها النجم البوليوودي "سلمان خان" وهو يجلس بجانب النجم العالمي "جون ترافولتا"، خلال تواجدهما في المهرجان

وبالرغم من الشهرة الواسعة لسلمان خان في السينما البوليوودية والعالم العربي إلا انه يتمتع بتواضع كبير حيث قدّم سلمان نفسه لجون ترافولتا وهو يقول: "أنا أعمل في السينما الهندية واسمي سلمان خان".

وانتشرت صورة لطيفة للنجمان سلمان خان وجون ترافولتا وهما يجسلنا بجانب بعضهما البعض، وتم اضافة تعليق للصورة: "سلمان خان بصحبة جون ترافولتا في حفل جوائز Joy Awards في المملكة العربية السعودية".

جوائز مهرجان Joy Awards

حصل النجم البولبوليوودي على جائزة شخصية العام خلال حفل Joy Awards، بينما حصل النجم جون ترافولتا على جائزة إنجاز الحياة وهي Lifetime Achievement.

وشهد الحفل العديد من اللحظات العاطفية والطريفة والمميزة، وكان أبرزها تعرض الإعلامية المصرية بوسي شلبي لهجمة من السخرية بسبب طريقة استقبالها للنجم العالمي جون ترافولتا حيث اعتبر البعض ان شلبي تسببت بحالة من الاحراج للشعب المصري والجمهور العربي بطريقتها غير الاحترافية