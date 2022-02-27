سلمان خان يلفت الأنظار خلال حفل Da Bangg في ليلة بوليوودية في اكسبو دبي

استقطب معرض اكسبو دبي 2020 جمهورًا واسع جدًا وذلك في ليلة بوليوودية ساحرة عُرض فيها جولة غنائية استعراضية حملت اسم Da Bangg.

سلمان خان يتألق في اكسبو دبي 2020

قدّم النجم البوليوودي العالمي سلمان خان الجولة الغنائية الاستعراضية في اكسبو دبي برفقة عدد من نجوم بوليوود وهم ساي مانجريكار ومانيش بول وسوناكشي سينها وبوجا هيجدي.

وتألق النجم "سلمان خان" لحظة دخوله على المسرح، حيث دخل على ارجوحة مثبتة بدعائم من الأجنحة الذهبية الضحمة، ووضعت عبارة Dabangg كخلفية، وقدّم العديد من الأغاني الناجحة والتي يقدمها دائماً في أفلامه، ومنها أغنية The Sultan.

وهتف الالاف من الجمهور والمعجبين له الذين قدموا للاحتفال نظراً لما يتمتع به سلمان من شعبية واسعة.

سلمان خان يستمتع بوقته في دبي

نشر النجم البوليوودي الأشهر وصاحب الجماهيرية الكبيرة صورة له عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" يوم الجمعة الماضية صورة لنفسه وهو امام برج خليفة، وكتب عليها: "أتطلع إلى ادائي في دبي الليلة في الجولة الغنائية Da-Bangg وفي المساء في DEC Arena".

سلمان خان واخر اعماله الفنية

بدأ النجم البوليوودي تصوير الجزء الثالث من فيلمه الجديد Tiger 3 برفقة النجمة البوليوودية "كاترينا كيف"، وذلك بعد اصدار فيلمه الجديد Antim: The Final Truth والذي قام بتصويره مع النجمة "عيوش شارما".

ويحظى اشهر عازب في الهند بشعبية كبيرة في العالم والخليج العربي، وهذا التواجد ليس الاول له في الدول العربية