سلمى حايك تعاني بسبب كورونا.. تأجيل تصوير فيلمها للعام القادم

وسط تفشي فيروس كورونا، أُجِّلَ عرض مجموعة ضخمة من الأفلام السينمائية كما أوقفت مواقع التصوير عمله لحين نتهاء هذه الأزياء، بالتأكيد تضرر نجوم ومنتجون ممن كانوا يعملون على تصوير مشاريعهم السينمائية.

ومن بين المشاهير الذي عانوا في هذه الأزمة النجمة المكسيكية ذات الأصول اللبنانية "سلمى حايك، إذ اتخذت شركة Lionsgate قرار تأجيل تصوير فيلهما الجديد The Hitman’s Wife’s Bodyguard ليس لشهر بل لعام كامل، علىأمل أن يطرح الفيلم في 20 أغسطس عام 2021، بعدما كان مقرر عرضه في شهر أغسطس من العام الحالي.



وبالتأكيد لا تعد "سلمى حايك" النجم الوحيد المتضرر في الفيلم، الذي يعد تكملة للجزء الأول من فيلم The Hitman’s Bodyguard، إذ يضم النجم الأمريكي "رايان رينولدز"، "صمويل جاكسون"، "ريتشارد إ جرانت"، إنطونيو بانديراس"، والنجم العالمي "مورغان فريمان".

ويذكر أن الفيلم بدأ تصويره في كرواتيا ، كما سوف توثَّق بعض المشاهد في العاصمة الكرواتية زغرب، بالإضافة إلى إيطاليا وبلغاريا والمملكة المتحدة.

تدور أحداث فيلم The Hitman's Bodyguard حول أفضل حارس شخصي في العالم، والذي يتم تكليفه بحراسة قاتل محترف، حيث أن هذا القاتل مطلوب للإدلاء بشهادته أمام محكمة العدل الدولية، وهنا يجب على الإثنين أن ينحيا خلافتهما جانبًا، وأن يعملا معًا من أجل الوصول إلى المحكمة في الوقت المحدد.