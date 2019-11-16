سلمى حايك تنشر صورة لها ببكيني أسود بينما ترقص بحيوية.. وتعلّق: "عندما كنت نحيفة"

نشرت النجمة "سلمى حايك" مقطع فيديو لها عبر حسابها الخاص على انستغرام يوم الخميس الماضي حيث كان مستوحى من فيلمها الرائع مع الممثل بيرس بروسنان بعنوان After the Sunset.

وظهرت سلمى في مقطع الفيديو وهي ترتدي بكيني باللون الأسود ووضعت شال مطابق لونه للبكيني حول خصرها وكانت ترقص بكامل حيويتها حيث يعود الفيلم إلى سنة 2004.

وعلّقت سلمى على مقطع الفييديو بقولها: "كان يا مكان عندما كنت نحيفة"، وكانت بالفيديو برفقة الممثل بروسنان وهي ترقص معه.

ومن جهة أخرى انتقل معجبي سلمى إلى انستغرام للتعليق على الصورة مع الثناء على مظهرها وتذكيرها بأنها مذهلة منذ 2004 إلى اليوم.

وخلال وقت سابق شاركت سلمى عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورةً لها وهي تجلس على الأرض بينما كانت برفقة البومة التي تبنتها سابقاً وهي تلعب بشعرها وعلّقت على الصورة: "هذا مصفف شعري الجديد".

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