سمبسون يتنبأ بإصابة توم هانكس بكورونا عام 2007.. شاهد الفيديو!

يعتقد الكثيرون أن فيلم "عائلة سمبسون"قد تنبأ أن النجم العالمي "توم هانكس" سيلجأ لعزل نفسه عام 2007 ، وذلك وسط أخبار تفيد أن نتائج فحوصاته هو وزوجته "ريتا ويلسون" ظهرت إيجابية بشأن إصابتهما بفيروس كورونا الذي التقطاه أثناء تواجدهما في أستراليا.

أعلن "توم هانكس" يوم الأربعاء الماضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه وزوجته مصابان بيفروس كورونا، وسيتم عزلهما، وفحصهما، ومراقبتهما في الحجر الصحي لحين التأكد من صحتهما.

وعقب إعلان الخبر، يتكهن رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن فيلم "The Simpsons" الذي أصدر عام 2007 تكهن بحادثة عزل "توم هانكس"، ففي إحدى اللقطات تظهر شخصيته "هانكس" الكرتونة تروِّج لمنطقة الأخدود العظيم الجديدة، وتزعم أن الحكومة الأمريكية فقدت مصادقيتها، ثم يقول: "هذا توم هانكس، وفي حال رأيتني شخصيًا، دعني وحيدًا".



وهذه ليست المرة الأولى التي يتنبأ فيها كاتب المسلسل بأحداث مستقبلية، ففي الحلقة التي عرضت عام 1993 تحت عنوان Marge In Chains تكهن بإنتشار فيروس الكورونا، حيث يعرض سكان سبرينغفيلد مصابين بفيروس يسمى إنفلونزا أوساكا بعد طلبهم أجهزة مطبخ من اليابان.

ورغم أن الفيروس في الحلقة سميَّ بـ"أوساكا"، قرر رواد مواقع التواصل تغييره إلى "كورونا".