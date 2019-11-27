سوزان ساراندون بعين سوداء ومعنويات عالية بعد تعرّضها للسقوط

ألغت النجمة "سوزان ساراندون" في وقت سابق من هذا الأسبوع خطابها خلال حملة لبريني ساندرز وذلك بسبب إصابات تعرّضت لها تسبب في صعوبة كلامها.

أصيبت سوزان بكدمات كبيرة وبارتجاج في الدماغ جرّاء سقوطها، والآن هي تتعافى من هذه الإصابات البليغة في وجهها.

واغتنمت سوزان هذه الفرصة ونشرت صورةً لها عبر حسابها الخاص على انستغرام صباح أمس الثلاثاء ظهرت فيها بعينها السوداء وأشادت بتغطية الرعاية الصحية لحالتها.

وبدت الممثلة البالغة من العمر 73 عاماً في حالة مزاجية متفائلة على الرغم من تسبب هذه السقطة بالعديد من المشكلات في وجهها فقالت: "أنا محظوظة لأن لديّ برنامج Medicare الذي اهتم بي وأنا في المستشفى"، وأضافت: "الكل يستحق نفس الشيء عندهم فبالرنامج لديهم يحفظ الأموال فلا أحد يخسر منزله بسبب إصابته بالسرطان أو بالسكري مثل بقية العالم".

وأضافت على كلامها حول قدرتها على مواصلة خطابها فصرّحت: "سقوط صغير= ارتجاج وكسر في الأنف ورضة في الركبة يبدو أنني لن أكون قادرة على مقابلة أشخاص في نيو هامبشاير غداً".

وتأتي إصابة سوزان بعد أسبوع من إعلان ابنتها الحامل انفصالها عن زوجها، حيث انهما ينتظران طفلهما الثالث، لكنهما يتعاملان مع الانفصال بشكل ودّي.

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