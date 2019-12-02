سولانج نولز بإطلالة جريئة جدًا في أحدث جلسة تصوير!

نشرت عارضة الأزياء "سولانج نولز" سلسلة من الصور المثيرة عبر حسابها الخاص على انستغرام في ألبوم جديد يوم الأحد الماضي.

وفي فيديو واحد ظهرت المغنية البالغة من العمر 33 عاماً في لقطة وهي عارية الصدر أسفل سترة جلدية سوداء حيث كانت تغطي صدرها العاري بقلادة طويلة.

وفي لقطة أخرى اختارت توب أسود بأكمام طويلة نسّقته مع ملابس داخلية مطابقة بفتحة جانبية، بالإضافة إلى انتعالها حذاء أبيض طويل بكعب عال، حيث كانت تقوم بحركات قرفصاء أمام الكاميرا.

وانتقلت سولانج إلى إطلالة رسمية جريئة حيث ارتدت بليزر أسود نسّقتها مع هوت شورت وجوارب شيفون طويلة بالإضافة لحذاء أسود طويلة، كما أنها اعتمدت تسريحة الجدلة الطويلة لشعرها.

وخلال وقت لاحق ارتدت بدلة رسمية فضفاضة مكوّنة من بليزر كبير الحجم نسّقته مع بنطال مطابق وحقيبة يد جلدية من مجموعة Luar.

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