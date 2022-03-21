سونام كابور تعلن حملها بطفلها الأول.. وصور مثيرة في أحضان زوجها

أكدت ممثلة بوليوود سونام كابور أنها حامل بطفلها الأول من زوجها أناند أهوجا.

وأعلنت النجمة الحسناء وزوجها الأخبار السارة عبر حسابيهما على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، حيث نشرا صورة تظهر فيها سونام مستلقيةً في أحضان زوجها مرتديةً بودي سوت أسود بينما تعانق بطنها المكوَّر، وكتبا: "أربع أيادي لتربيتك بأفضل ما نستطيع.. قلبين سينبضان على إيقاع خطواتك التي ستخطوها على الطريق.. عائلة واحدة ستغمرك بالحب والدعم. لا يسعنا الانتظار للترحيب بك".

من جهة أخرى، كشفت سونام وزوجها أيضًا أن الطفل سيولد في خريف عام 2022.