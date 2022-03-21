  1. الرئيسية
  2. Buzz بالعربي
  3. سونام كابور تعلن حملها بطفلها الأول.. وصور مثيرة في أحضان زوجها

سونام كابور تعلن حملها بطفلها الأول.. وصور مثيرة في أحضان زوجها

منشور 21 آذار / مارس 2022 - 12:56
سونام كابور
سونام كابور

أكدت ممثلة بوليوود سونام كابور أنها حامل بطفلها الأول من زوجها أناند أهوجا.

اقرأ ايضاًسونام كابور تستمع لأغنية أديل سونام كابور تستمع لأغنية أديل "Easy On Me"

وأعلنت النجمة الحسناء وزوجها الأخبار السارة عبر حسابيهما على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، حيث نشرا صورة تظهر فيها سونام مستلقيةً في أحضان زوجها مرتديةً بودي سوت أسود بينما تعانق بطنها المكوَّر، وكتبا: "أربع أيادي لتربيتك بأفضل ما نستطيع.. قلبين سينبضان على إيقاع خطواتك التي ستخطوها على الطريق.. عائلة واحدة ستغمرك بالحب والدعم. لا يسعنا الانتظار للترحيب بك".

من جهة أخرى، كشفت سونام وزوجها أيضًا أن الطفل سيولد في خريف عام 2022.

كلمات دالة:سونام كابورحملنجومنجوم بوليوودبوليوود

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...