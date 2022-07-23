سونغول أودان تتعرّض لحادث سير مروّع في موقع تصوير Nomen.. والسبب الاهمال

كشفت مصادر تركية إخبارية بأن النجمة التركية الشهيرة "سونغول أودان" تعرّضت لحادث سير مروّع في موقع تصوير مسلسلها الجديد Nomen الخاص بشبكة ديزني بلس

تفاصيل تعرّض سونغول أودان لحادث سير

نُقلت النجمة التركية الشهيرة "سونغول اودان" إلى المستشفى بشكل عاجل وذلك خلال تصويرها لمشاهدها في مسلسلها الجديد القادم Nomen من بطولتها بالإضافة إلى النجم خالد أرغنتش.

وفي تفاصيل الحادث وخلال تصوير مشهد في المسلسل تم تشغيل السيارة وتركها مشتعلة لتدخل سونغول فيها دون أن تدرك بأنها كانت مشتعلة، لتصطدم بالحائط، وانتفخت الوسادة الهوائية الموجودة في السيارة المخصصة للأمان في حالة الحوادث الخطيرة بطريقة مفاجأة.

وكان انتفاخ الوسادة الهوائية بطريقة مفاجئة قد تسبب بأن النجمة التركية الشهيرة قد علقت في مقعدها وتعرّضت لضربات في البطن والذراع نُقلت على إثرها للمستشفى من أجل تلقي العلاج اللازم

وبحسب التفاصيل المتداولة الجديدة حول الوصع الصحي للفنانة التركية فتشير الأخبار بأن حالتها مستقرة، واصاباتها كانت طفيفة ويبدو أن طاقم المسلسل ينتظر خروج النجمة لاستكمال التصوير بعد الاطئنان على الوضع الصحي للنجمة التركية.

نبذة عن مسلسل Nomen

يتكون المسلسل التركي الجديد من ثمانية حلقات فقط وهو من بطولة خالد أرغنتش وسونغول أودان، ويدور المسلسل حول رجل أعمال يعمل في مجال التكنولوجيا يقوم باختراع جهاز يحوّل فيها أفكار الناس إلى أصوات بعد دخول زوجته وابنته في غيبوبة وستنقلب حياته رأساً على عقب بسبب هذا الاختراع