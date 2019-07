سوني تطرح الفيديو التشويقي الأول لفيلم Jumanji: The Next Level

الجميع متشوقون لمشاهدة الجزء الجديد من فيلم الإثارة والكوميديا "Jumanji: The Next Level" الذي من المقرر عرضه في دور السينما العام القادم في الـ13 من ديسمبر.

ولإثارة فضول المشاهدين، طرحت شركة "سوني" الإعلان التشويقي الأول للفيلم يوم الإثنين الماضي، الذي بلغت تكلفة إنتاجه 90 مليون دولار، وضم مشاهد مغامرة وتشويق مُثيرة للضحك يخوضها كُل من النجم الأمريكي "دواين جونسون"، "كيفن هارت"، و"كارين جيلان"، و"جان بلاك"، وغيرهم، حيث يتضح أنهم ينتقلون إلى عصر الديناصورات، ويكونوا بمواجهة القرود والأفاعي، كما يتعرضون للمطاردة من قبل النعام.

تدور أحداث الفيلم حول فريق من الأصدقاء يعودون إلى جومانجي لإنقاذ أحد أصدقائهم، فيخوضون مغامرات وسط الصحراء القاحلة باتجاه الجبال الثلجية للهروب من أخطر لعبة في العالم.

الفيلم، الذي يعتبر تتمة لفيلم Welcome To The Jungle عام 2017، من إخراج "جاك كاسدان"، وكتب السيناريو الخاص به كل من "جيف بينكر" و"سكوت روزنبرج".