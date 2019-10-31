سيارا وزوجها يتنكران في إطلالة بيونسيه وزوجها احتفالا بالهالووين

يتسابق النجوم حول العالم للظهور في الهالووين بشكل مختلف ومميز، من هؤلاء النجوم الممثلة والمغنية الأمريكية سيارا وزوجها راسيل ويلسون، اللذان تنكرا في ملابس قطبي الموسيقى والغناء بيونسيه وزوجها جي زي.

وظهرا الزوجان بصورة طبق الأصل من بيونسيه وجي زي، عندما أطلا للمرة الأولى بعد إطلاق ألبومهما "الحب هو كل شيء Everything Is Love أمام معرض الموناليزا في متحف اللوفر في باريس في شهر يناير الماضي.

وبحسب صحيفة ديللي ميل البريطانية، ظهرت سيارا بتصفيفة شعر مماثلة لبيونسيه، ترتدي بدلة وردية اللون بشق عال عند الصدر، وقلادة كبيرة من الماس مع أقراط متماثلة، ويلتف حول خصرها حزاما من الحبل باللون الأحمر.

كذلك أطل راسيل بالبدلة الزرقاء الفاتحة التي ارتداها جي زي في الصورة ذاتها، مع سلسلة من الذهب العريض، وصفف شعره بنفس طريقة جي زي اللافتة، وعدلا الزوجين من خلفية الصورة، واستبدلا صورة الموناليزا لليوناردو دافينشي بصورة باراك أوباما.

ولم يكتفيا بتقليد الإطلالة بكل حذافيرها، بل رددا كلمات الأغنية لبيونسيه وجي زي على الفيديو، والأكثر من ذلك ارتدى ابن سيارا فيوتشر زاهر ويلبورن 5 سنوات، وابنة ويلسون سيينا برنسيس ويلسون، وعمرها عامان زي فرقة جاكسونز باللون الوردي الناعم، وظهرا يقلدان طريقة الأداء بطريقة رائعة.

تأتي هذه الاطلالة في هذا الحدث الهام، كتحية اعتزاز وتقدير من سيارا لملكة البوب العالمية بيونسيه، فهي من أشد المعجبين بها وقالت أنها طالما حلمت بأن تكون مثلها، فهي قدوتها ومثلها الأعلى.

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