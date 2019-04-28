سيارة إسعاف بالقرب من منزل ميغان ماركل.. لكن آمال ولادتها تبدَّدت!

ينتظر محبو العائلة المالكة إعلان خبر ولادة دوقة ساسكس "ميغان ماركل" طفلها الملكي الأول من زوجها الأمير "هاري" بفارغ الصبر، كما أنهم يُبدون تركيزهم واهتمامهم لأدق الإشارات التي ربما تَدُل على اقتراب قدومه.

رصدت عدسات الباباراتزي سيارة إسعاف تسير بالقرب من منزل الثنائي الملكي، منزل فروغمور الريفي في قلعة وندسور، كما ركنت في موقف للسيارات بالقرب من المدخل الخلفي للمنزل يوم أمس، وبقيت هنالك لعدة ساعات، ما أشعل الحماسة والترقب بين الكثيرين، لكن تبددت الأمال، حينما كُشِف أن وجودها من أجل توصيل الطعام فحسب.

صرَّح متحدث باسم الشركة إنها كانت متوقفة في محل للأدوات الزراعية حتى يتمكن المسعفون من إيصال الغداء للطلاب العاملين في المنطقة المحلية.

والجدير بالذكر أن المراهنات حول موعد ولادة "ميغان" تقلَّصت مع بقاء ثلاثة أيام على انتهاء شهر أبريل، ما يُرجِّح أن تلد الدوقة في أوائل شهر مايو.

ولن تسير "ماركل"، البالغة من العمر 37 عامًا، على خطى سلفتها "كيت ميدلتون"، فلن تلد طفلها في جناح ليندو الخاص في مستشفى سانت ماري، كما لن تستعين بالفريق الطبي التابع للقصر والذي يشرف عليه أخصائي التوليد "آلان فارثينج" و"غاي ثورب-بيستون"، عوضًا عن ذلك سيترأس فريقها الطبيعي طبيبة امرأة لم يكشف عن هويتها.