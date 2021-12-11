سيرناي ساريكايا في سيارة حبيب توبا بويوكستون السابق.. وعلاقة رومانسية تلوح بالافق!

ظهرت ادّعاءات سابقة تفيد بوجود علاقة رومانسية بين النجمة التركية "سيريناي ساريكايا" وحبيب النجمة توبا بويوكستون السابق رجل الأعمال والمخرج اوموت افيرغين.

اسباب الاشاعات التي ظهرت حول الثنائي سيريناي ساريكايا

في البداية ظهرت أول اشاعة حول وجود علاقة بين الثنائي عندما تعرّض سائق سيارة سيريناي لحادث سير حيث أرسل اموت سائقه الخاص إليها.

ويوم أمس الجمعة ظهرت سيرناي في مدينة أضانا حيث كانت تتناول الطعام في مطعم للسمك، وعند مغادرتها للمكان ركبت سيارة رجل الاعمال اوموت افرغين مما اثار التساؤلات حولهما.

سيرناي في علاقة رومانسية مع رجل يكبرها بـ20 عام

أثارت النجمة التركية سيرناي اشاعات تفيد بوجود علاقة حب رومانسية تجمعها برجل الاعمال خلدون دمير حصار حيث تداول المتابعون العديد من الصور لهما معاً في مزرعة لوحدهما.

علاقات أموت افرغين

كان المخرج اموت افرغين على علاقة رومانسية مع النجمة التركية الشهيرة توبا بويوسكتون بعد ان انفصل عن النجمة التركية مليسا شانولسون.

وانفصل اموت عن توبا قبل فترة من بداية شائعات علاقته مع النجمة سيريناي.