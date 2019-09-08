ميغان ماركل تدعم صديقتها سيرينا ويليامز بإطلالة كاجوال.. والأخيرة تخذلها!

سافرت دوقة ساسكس في أول رحلة لها إلى نيويورك بعد حفل البيبي شاور الذي أقامته هناك وقد عبرت المحيط الأطلسي لحضور المباراة النهائية لصديقتها سيرينا ويليامز على ملعب Arthur Ashe.

وخلال المباراة كانت ميغان محط اهتمام عدسات الكاميرا حيث جلست بجانب زوج اللاعبة أليكسيس أوهانيان، وعبّرت ميغان عن حماسها لسيرينا بتهنئتها والتصفيق لها وتشجيعها.

وظهرت دوقة ساسكس بإطلالة صيفية من مجموعة J.Crew بمبلغ 132 دولار، فارتدت فستان جينز مزيّن بأزرار أمامية وحزام من الوسط، كما وضعت فوقه وشاح أبيض من الصوف الناعم.

وانضمت إليها رئيسة تحرير مجلة فوغ آنا وينتور التي تعدّ من أشد المعجبين بلعبة التنس، وقد بدت أنيقة وهي تجلس خلف ميغان وقد ارتدت فستاناً أصفر مزيّن بزهور بيضاء وحزام مطابق من الوسط.

إلا أن سيرينا صدمت دوقة ساسكس ومعجبيها عند خسارتها أمام الكندية بيانكا أندريسكو في نهائي بطولة الولايات المتحدة للتنس فكانت خسارتها بفارق نقطتين.

ولم تكن هذه المباراة الأولى التي تحضرها ميغان لصديقتها سيرينا، إذ حضرت مباراة ويمبلدون خلال وقت سابق إلا أنها خسرت أيضاً اللقب في تلك المباراة.

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