سيرينا ويليامز تعتني ببشرتها ليليًّا بتكلفة ٩٥٠ دولار.. وهذا هو روتينها

كشفت لاعبة التنس العالمية سيرينا ويليامز، عن روتينها الليلي للإعتناء ببشرتها بتكلفة 950 دولار، وأن ابنتها أوليمبيا، البالغة من العمر عام واحد تشاركها هذا الأمر كل مساء.

بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن سيرينا البالغة من العمر 37 عامًا، سمحت للكاميرات بالدخول الى حمامها الشخصي، لمشاهدة روتينها الليلي قبل النوم للحفاظ على بشرتها.

وقالت سيرينا، إن روتينها الليلي سريع جدًا ولا يستغرق وقتاً طويلاً، فهي تبدأ بتنظيف بشرتها مرتين من آثارالمكياج بإستخدام زيت جوز الهند، الذي تبلغ قيمته 16 دولار، وتضعه على كل وجهها، وشفتيها وتحت عينيها، وتسمح سيرينا لأبنتها أوليمبيا، بوضع هذا المنتج على بشرتها أيضًا.

وبعد ذلك تستخدم مصل فيتامين سي بقيمة 246 دولار لتفتيح بشرتها، وابنتها تستخدم معها ذلك المنتج ايضًا فهو مفيد جدًا.

أما عن العين، فتستخدم سيرينا مصل لإزالة التجاعيد وأثار السن تحت العين بتكلفة 350 دولار، وايضًا تضع ماسك من الذهب بتكلفة 106 دولار، تحت عينيها لإزالة أي أنتفاخات أواثار إجهاد تحت العين، فقد صرحت سيرينا قبل ذلك أنها تكره هالات العين السوداء.

وبعد ذلك تستخدم كريم غني بالكولاجين لترطيب المنطقة تحت العين بتكلفة 149 دولاراً، وتشمل أخر خطوة من الترطيب على كريم للوجه والعنق بتكلفة 70 دولار، وبخاخ للوجه بتكلفة 7 دولارات.

يُذكر أنّه ظهرت لاعبة التنس، على غلاف مجلة Harper's Bazaar، ببشرة متألقة ونضرة ونُشرت صورتها كما هي دون أي تعديل أو تغيير.

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