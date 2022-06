سيلينا غوميز تتحدث عن علاقتها بجاستن بيبر.. "لن أسمح بعدم احترامي مجددًا"

رغم مرور السنوات على حادثة انفصال االنجمة الأمريكية سيلينا غوميز وحبيبها السابق، المغني الكندي جاستن بيبر، لكن يبدو أن الندبات لم تشفَ بعد.

تحدَّثت سيلينا غوميز حول انفصالها عن جاستن بيبر خلال مقابلة حديثة مع "هوليوود ريبورتر"، وقالت أن الانفصال حدث عام 2018 في الوقت الذي كانت تجري بحث عميق عن نفسها والتعرف عليها، وقالت: "كما تعلم، مررت بانفصال صعب حقًا ثم بقيت مع سؤال حول مسيرتي وأين سأذهب وماذا سيحدث؟".

وأوضحت أنه أثناء تعاملها مع أمور ومشاعر مختلفة، كان لا بد لها أن تتعامل مع حالتها الصحية التي بدأت تسوء، فكان يتوجب عليها العلاج من مرض الذئبة وبعض مشاكل الكلى.

وبالنظر إلى الوراء الآن، تدرك سيلينا أنها أصبحت شخصًا أقوى لاضطرارها لتجاوز ذلك الوقت، وكشفت: "أن أكون على الجانب الآخر من الأمر، لأكون صادقًا ، فقد كان ذلك جيدًا حقًا بالنسبة لي.. لقد سمح لي بتطوير شخصية لا أتسامح فيها مع أي نوع من الهراء أو عدم الاحترام بأي شكل من الأشكال وأنا فخور حقًا بكيفية خروجي من ذلك."

وكانت الأغنية التي أصدرتها سيلينا بعنوان "Lose You To Love Me" عام 2019، بعد زواج بيبر من عارضة الأزياء الأمريكية هايلي بيبر، بمثابة شفاء لروحها، وقالت: "إنها حماسية لأننا كتبنا تلك الأغنية في أقل من ساعة.. كنت أعلم أنها ستترك نوعًا من الانطباع لأنها كانت نوعًا من الوداع وكنت سعيدًة جدًا بذلك. لكنني كنت متوترًة أيضًا ".

وأشارت أن تلك الأغنية من الأغاني المفضلة لها.

وعلى صعيد آخر، فإن سيلينا مشغولة هذه الأيام، فهي على صدد إصدار موسم ثانٍ من برنامجها Only Murders in the Building، كما أنها كانت تصور عرض الطهي الخاص بها Selena & Chef، كما تعمل على موسيقى جديدة.