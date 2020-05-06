سيلينا غوميز في برنامج للطهي.." كنت صريحةً بشأن حبي للطعام"

يبدو أن النجمة الأمريكية "سيلينا غوميز" قد ملَّت من الغناء قليلًا أثناء تواجدها في الحجر الصحي، لذلك قررت استضافة برنامج للطهي تعد فيه وصفاتها المنزلية الشهية.

في كل حلقة من البرنامج، والتي ستبث على خدمة البث HBO Max، ستنضم "غوميز" إلى مجموعة من الطهاة لإعداد وصفات متنوعة، فلطالما أعربت عن هوسها وحبها للطعام، وقالت: ""لقد كنت دائمًا صريحةً جدًا بشأن حبي للطعام.. أعتقد أني سئلت مئات المرات في المقابلات التلفزيونية حول إذا كنت سأختار مهنة اخرى ماذا ستكون، وأجبت أن من الممتع أن أكون طاهية".

Now we’re cooking with 🔥🔥🔥



HBO Max is taking you inside @selenagomez’s kitchen this summer. https://t.co/b6i78hDK6n pic.twitter.com/kGjPN5HkcP — HBO Max (@hbomax) May 5, 2020



وأوضحت "غوميز" أنها لم تحظ بتدريب رسمي ومحترف في إعداد وصفات الطعام، لكنها كالعديدن منا ممن يجربون وصفات عديدة خلال الحجر المنزلي.

وسيسلط البرنامج الضوء على جمعيات خيرية مختلفة مرتبطة بالأغذية كل أسبوع، وسيتألف من 10 حلقات.

قالت سارة أوبري ، رئيسة المحتوى الأصلي في HBO Max: "نحن متحمسون جدًا لوجود سيلينا غوميز في الموجة الأولى من البرمجة على HBO Max ومشاهدة مغامراتها في المطبخ وهي تحاول، مثل العديد منا، تحسين مهاراتها في الطبخ أثناء الحجر الصحي."

وتابعت: "إن مزج اندفاعها مع فناني الطهي من الدرجة الأولى من المؤكد أن يسعد المشاهدين ويثقفهم حول شيء نحاول جميعًا العمل من خلاله - كيفية جعل الطهي في المنزل مثيرًا وممتعًا ولذيذًا."