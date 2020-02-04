سيلينا غوميز في موعد غداء خاص.. هل وجدت الشخص المناسب؟

رُصدت النجمة "سيلينا غوميز" يوم السبت الماضي في شوارع لوس أنجلوس بينما كانت تتوّجه لموعد غداء رسمي يوم السبت الماضي.

وظهرت سيلينا بإطلالة كاجوال مريحة وهي ترتدي بلوزة هودي باللون الأزرق الغامق نسّقته مع بنطال رمادي رياضي كما نسّقت معه حقيبة كتف سوداء، بالإضافة إلى أنها اعتمدت تسريحة الكعكة المرتفعة لشعرها.

وأثار ظهور سيلينا حالة من الارتباك بين معجبيها في أنحاء العالم حيث أنهم انتقلوا غلى وسائل التواصل الاجتماعي للتساؤل حول من ستقوم سيلينا بمقابلته وإذا كانت ترى شخصاً مميّزاً لها حالياً.

وبحسب صحيفة الـ "ديلي ميل" فقد أفادت بأن سيلينا ربما كانت على موعد مع صديقاتها على الغداء في شمال هوليوود، حيث أنها كانت برفقة صديقتها وهي تتنزّه في الشارع.

وخلال وقت سابق صرّحت سيلينا حول أنها قد تدخل في علاقة عاطفية إذا وجدت الشخص المناسب الذي يتفهّمها ويحبها لشخصها.

كما أنها كشفت حول علاقتها السابقة بالنجم جاستين بيبر حيث صرّحت بأنها كانت ضحية للإيذاء العاطفي من قبل جاستين حيث أن علاقتهما كانت فترة قصيرة، وبعد انفصالهما ارتبط جاستين بعارضة الأزياء هايلي بالدوين حيث تزوجا قبل أشهر.

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