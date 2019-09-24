سيلين ديون: "أراك قريبًا بيروت".. إليك موعد ومكان الحفل الغنائي!

أخبار سارة لمحبي النجمة الكندية "سيلين ديون" وتحديدًا القاطنين في لبنان، فبإمكانكم مقابلة والاستماع لأغاني نجمتكم المفضلة عن قرب وفي حفلٍ غناءٍ ضخم.

نشرت "سيلين ديون" إعلانًا عبر حسابها على موقع "إنستغرام" يتضمن فيديو يكشف عن حفلاتها المقبلة ضمن جولتها الغنائية العالمية "Courage"، حيث تضمن عبارة "أراكم قريبًا" كتبت بأحمر شفته وجاءت بلغات مُتعددة، لكنها لم تًحدد الوجهة المُقبلة لحفلتها.

من جهة أخرى، نشر الحساب الرسمي لمهرجانات "بيبلوس" الدولية إعلانًا ترويجيًا مُطابق للذي نشرته "سيلين" عبر حسابها، جاء فيه: "أراكم قريبًا في بيروت، سيلين".

ويٌقال أن الحفل سُيقام في منطقة جبيل اللبنانية الصيف المقبل.