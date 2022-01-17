سيلين ديون تلغي جولتها في أميركا الشمالية لهذا السبب

قدّمت النجمة "سيلين ديون" عروضاً غنائية كجزء من جولتها العالمية والتي بدأت قبل انتشار فيروس كورونا، حيث توقّفت لفترة بسبب قواعد التباعد الاجتماعي في السفر وعادت مرة أخرى لاستئناف جولتها.

سيلين ديون تؤجل حفلاتها بعد فك القيود والسبب

كان من المقرر أن تستأنف النجمة العالمية حفلاتها بعد فك القيود المفروضة بسبب انتشار فيروس كورونا ولكن يبدو واضحاً أن الحظ لم يكن حليفها.

وكشفت سيلين عبر حسابها الخاص على "تويتر" أنها بدأت تعاني من تقلصات عضلية حادة ومستمرة ستجعلها تؤجل جولاتها.

ويبدو ان الأمر أكبر من التأجيل حيث أعلنت الفنانة العالمية بأنها ستلغي جميع حفلاتها في الولايات المتحدة وكندا لأنها تحتاج فترة كبيرة من الراحة.

ولن تتمكن سيلين من اكمال جولتها في أميركا الشمالية بسبب مشاكل صحية مزمنة وهناك 16 حفلة تم الغاؤها فقالت: "كنت أتمنى أن أكون على ما يرام ولكن يجب التحلّي بالصبر واتباع نظام علاجي".

سيلين ديون تتمنى العودة للعمل

شكرت سيلين ديون جمهورها على دعمهم لها وتفهمهم فكرة الغاء الجولة الغنائية والحفلات بالرغم من الاستعداد لها، كما أكّدت سيلين عن رغبتها القوية في التعافي والعودة للعمل بأسرع وقت، لانها اشتاقت للمسرح.