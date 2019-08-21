سيلين ديون في أكثر جلسات التصوير غرابة.. رأس كبير وجسد صغير!

دائمًا ما تحاول النجمة الكندية "سيلين ديون" تخطي الحدود أكان ذلك بإطلالاتها الغريبة ذات الألوان المُبهجة، أو في طريقة تعاطيها مع عدسة الكاميرا.

أبرزت "سيلين ديون" (51 عامًا) جانبها الجنوني في جلسة تصوير تتسم بالغرابة لصالح عدد شهر سبتمبر من كتاب CR Fashion Book الذي طال انتظاره، حيث اتخذ المصور المحترف "فالنتين هرفراي" شوارع باريس مكانًا لالتقاط صوره التي تحاكي طابع "العام/ الخاص" مُستخدمًا تأثير عين السمكة الذي يكبر الأشياء بطريقة مبالغ بها.

أطلَّت "ديون" على غلافين للكتاب من أصل أربعة، في إحدى الصور المُلتقطة من الأسفل، تظهر النجمة كعملاق من عالم العجائب، حيث رَكزت اللقطة على ساقيها الطويلتين وحذائها ذي الكعب العالي، بينما كُشِفَ لباسها التحتي الأسود أسفل تنورتها النفاشة من التل.

وفي صورة أخرى، تستلقي "ديون على الأرض بإطلالة أرجوانية، وبدت وكأنها تمتلك قدمًا واحدة.

وتحدَّثت "ديون" عن جلسة التصوير التي عدتها تجربة لم تكن لتخطوها في السابق، فقد أشارت أن قبل خمس سنوات، لم تسمح لاي مصور بالاقتراب من ركبتيها على الإطلاق، فما بالك بالكشف عن لباسها التحتي، تقول: "من كان ليعتقد أن أسمح لشخص بالنظر إلى لباسي التحتي؟ لا أحد سوى زوجي، لكني وافقت على ذلك."

وأعربت النجمة الكندية عن سعادتها في الخروج من نطاق راحتها وتخطي الحدود، فهي مغرمة بجلسات التصوير، وكل ما له علاقة بالفن، تقول: "كان رائعًا رؤية نفسي في تأثير عين السمكة، حيث يكون رأسك أكبر من جسد أو العكس، في لإحدى الصور يكون مقاس قدمك 12 وفي أخرى أربعة، إنه عمل فني."

وهنا نستعرض مجموعة من الصور التي ضمها الكتاب للنجمة أثناء تواجدها في شوارع باريس وبرج إيفل.







