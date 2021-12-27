الملكة اليزابيث تهدد بالاغتيال.. وهذه دوافع المجرم

تداول المتابعون الملكيون مقطع فيديو لشاب يتسلق قلعة وندسور وهو يحمل قوس ونشاب ويهدد باغتيال الملكة اليزابيث والدافع هو الانتقام.

تفاصيل حادثة الاعتداء

قُبض على شاب يبلغ من العمر 19 عاماً في الساعة الثامنة من صباح يوم الميلاد حيث اجتاز سياج قلعة وندسور المشقوق مكان إقامة الملكة اليزابيث.

بينما كان يحمل في يديه القوس والسهام وهو يهدد الملكة اليزابيث بقتلها انتقام لمذبحة أمريتسار عام 1919.

فيديو مثير للجدل قبل عملية الاقتحام

نشر الشاب فيديو مثير للجدل قبل أن يقوم بعملية الاقتحام حيث ظهر وهو يرتدي ملابس سوداء مشابهة للزي المستوحى من فيلم "حرب النجوم" كما قام بتغيير صوته أمام الكاميرا.

وقال الشاب في الفيدي الذي نشره على تطبيق "سناب شات": "أنا آسف لما فعلته وما سأفعله فأنا سأحاول اغتيال الملكة اليزابيث وهذا انتقام للذين ماتوا في مذبحة أمريتسار عام 1919.

وأنا انتقم لمن قُتلوا وأهينوا بسبب عرقهم فأنا من السيخ الهندي كان اسمي جاسوانت سينغ تشايل وأصبح دارث جونز.

ردة فعل الشرطة الملكية

ألقت الشرطة القبض على الشاب ويؤخذ الحادث على محمل الجد حيث أبلغت وزارة الداخلية بالرغم من أن الشاب يبدو انه مريض نفسي واستوحى هذه الأفكار من "حرب النجوم" لا أكثر من ذلك.

وكانت الملكة تجلس لوحدها دون عائلتها في وندسور وفي غضون ساعات انضم إليها كبرا أفراد العائلة وهم أمير ويلز ودوقة كورنوال وإيرل وكونتيسة ويسيكس.