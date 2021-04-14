نجمة تنشر فيديو لحظة ولادتها الصعبة.. رعب في غرفة العمليات!

ستعرض ابنة الممثل الكوميدي الراحل ليس داوسون "شارلوت داوسون" ولادة طفلها الأول نوح وذلك أمام الكاميرات في برنامج MTV's Celebrity Bumps.

وسيعرض الفيديو في ليلة الأربعاء، حيث التقط فيديو للفتاة البالغة من العمر 28 عاماً والتي استقبلت طفلها في يناير الماضي وهي تلده بعد مخاض معقد وصعب.

وأثناء نقلها إلى غرفة الولادة شوهد خطيبها لاعب الرجبي مات سارسفيلد وهو يتحدّث أمام الكاميرات ويعبّر عن خوفه وقلقه على شارلوت ونوح.

وكانت شارلوت تعاني من الطلق وتضغط لفترات طويلة لكن لم تحدث الولادة، وقالت: "كانت القابلات يردن فقط إخراجه وأنا بدأت أشعر بالذعر الشديد.

وتابع خطيبها مات حديثه: "إنه أمر شاق للغاية، لقد اضطررت إلى التوقيع على نموذج في حالة حدوث أي خطأ إنه أمر خطير وكل ما أريده هو أن تكون شارلوت ونوح بأمان".

وخلال وقت لاحق ظهرت شارلوت وهي تحتضن ابنها المولود ومات يصرخ "يا إلهي" بينما يبكي كلاهما بدموع الفرح، وعلّقت شارلوت: "إنه يستحق كل الألم إن الشعور الذي ينتابني هو شعور سحري".

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: