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شاهد الظهور الأول لشاروخان بعد قضية مخدرات ابنه

منشور 23 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 01:10
شاروخان
شاروخان

لقد مرَّت عائلة الممثل الهندي شاروخان بأوقات صعبة بسبب تورط الابن الأكبر للنجم قي قضية مخدرات أثناء تواجده برفقة أصدقائه على متن سفينة سياحية في شهر أكتوبر.

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ولقد عاد نجم بوليوود شاروخان إلى حياته الطبيعية بالتوجه إلى موقع التصوير يوم الأربعاء، وذلك بعد أكثر من ثلاثة أشهر من تورط نجله الأكبر آريان خان.

وشوهد شاروخان في موقع التصوير في مومباي، حيث يأتي هذا بعد أيام من استئناف زوجته غوري خان العمل في استوديو التصميم الخاص بها، وقد رصدته عدسات الباباراتزي يتجول مُرتديًا قميصًا أسود ونظارة شمسية، بينما سرَّح شعره على شكل كعكة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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كما عاد النجم الأسبوع الماضي إلى وسائل التواصل الاجتماعي من خلال ظهوره الافتراضي الأول له في حدث شركة سيارات. 

وبعد ساعات، شاركت غوري أول منشور لها على "إنستغرام" بعد غياب لأكثر من شهرين، وهو مقطع فيديو حول تعاون جديد لشركتها Gauri Khan Designs. 

ويجدر الإشارة إلى شاروخان وزوجته وابنته سوهانا خان ابتعدوا عن الأنظار منذ أن ألقي القبض على آريان خان.
 

كلمات دالة:شاروخاننجومفنبوليوودنجوم بوليوود

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