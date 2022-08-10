شاروخان ينفعل غضباً بعد تعرّضه لحادث غير متوقّع.. وابنه يتدخل

سافر النجم البوليوودي "شاروخان" في عطلة عائلية يوم الأحد الماضي بعد انتهائه من تصوير مشاهده من فيلمه الجديد والمنتظر Dunki.

شاروخان ينفعل غضباً على أحد المعجبين

تواجد النجم البوليوودي الشهير في مطار بومباي يوم الأحد الماضي رفقة أولاده آريان وأبرام وشقيقتهم شاهيناز، وكالعادة تجمّع المعجبين حول النجم الهندي لحظة وصوله للمطار.

وتعرّض النجم الشهير لحادث غير متوقع من قبل احد المعجبين، حيث قام أحد الأشخاص الذين تجمهروا حوله بالإمساك بيد شاروخان بكل قوة.

وتداول المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لتفاصيل ما حدث في المطار وما تعرض له النجم الهندي من موقف مع احد معجبيه.

وكان المعجب قد أمسك بذراع شاروخان بشكل مفاجىء وسحب ذراعه بشدة وحدة كبيرة للحصول على انتباهه ولكن هذا الشيء أثار غضب النجم الشهير.

وبدت علامات الانفعال والغضب واضحة على النجم الهندي حيث انفعل على المعجب ولكن تدّخل ابنه آريان بسرعة وقام بتهدئة والده ووضع ذراعه على كتفه وسحبه وسار به بعيداً من أجل تفادي الموقف

ردة فعل الجمهور على مقطع الفيديو

انتقل المتابعون الى قسم التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن ثنائهم ومدحهم لحسن تصرّف آران ابن النجم في تهدئة والده وسحبه بعيداً، مؤكدين أنه تمكن من انقاذه من موقف محرج

كما انتقد العديد منهم سوء تصرّف المعجب مع شاروخان بشكل مفاجىء ودون استئذان منه، معلقين أن تصرف الفنان الهندي كان طبيعي