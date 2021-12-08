شاكيرا تعلّق على تصريحات الامير ويليام حول الموسيقى التي يفضّلها أطفاله

تحدّث دوق كامبريدج الأمير ويليام خلال مقابلة له في برنامج Time To Walk series for Apple Fitnes حول أطفاله والاشياء التي يفضلونها دائماً.

دوق كامبريدج يكشف عن الموسيقى المفضّلة لأطفاله

كشف الأمير ويليام عن الأغاني المفضّلة لدى أطفاله وصرّح بأنها أغنية Waka Waka للمغنية الشهيرة "شاكيرا"، حيث يستمع لها كل من الاميرة شارلوت والأمير لويس.

وقال الأمير ويليام: "إن أطفالي يحبون أغنية واكا واكا لشاكيرا حيث أنها مليئة بالالوان والملابس والحركة وهو الشيء المفضل لهم فاعتادوا على الركض في أرجاء المنزل والتحرّك على أنغام الموسيقىبينما لويس يحاول تقليد ما تقوم به شاكيرا".

شاكيرا ترد على تصريحات الأمير ويليام

غرّدت النجمة شاكيرا عبر صفحتها الخاصة على "تويتر" حول تصريحات الأمير ويليام بشان اعجاب ابنته بأغنيتها.

وقالت شاكيرا: "أنا سعيدة وممتنة للغاية لان الأميرة شارلوت أحبت الأغنية التي قدمتها"، وردّ دوقا كامبريدج عليها صورة رمزية شكل قلب.