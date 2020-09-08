شاكيرا مستعدة لهز خصرها ببكيني من تصميمها..وإجازتها الاستوائية لا تكتمل إلَّا بقليل من الإثارة!

لا يمكننا تصديق أن النجمة الكولومبية "شاكيرا" في الأربعينات من عمرها، فهي تتمتع بجمال شبابي ومقومات جسدية مثالية، ولا تلبث أن تبهرنا بصورها الجميلة.

تبدو المغنية العالمية "شاكيرا" (43 عامًا) رائعة الجمال مستعرضةً جسدها الممشوق في صورة مثيرة نشرتها عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، حيث تقف أمام شاطئ البحر مرتديةً بكيني بنفسجي فاتح مؤلف من قطعتين، القطعة السفلية منه جاءت مُزينة بالشراشيب.

وعلَّقت على الصورة: " "هذا لباس سباحة جديد صممته وصنعته صديقتي بيجو خصيصًا لي، أحتاج دائمًا إلى ابتكار لباس سباحة خاص بي لفصل الصيف!"

ويبدو أن تصميم "شاكيرا" جاء مناسبًا لهز خصرها ووركيها، فقد جاء الجزء السفلي منه مُزين بشراشيب وخرز.

وتقضي شاكيرا وزوجها لاعب كرة القدم الإسبانني "بي كي" إجزاتهما الاستوائية في جزر المالديف برفقة طفليهما "ميلان" (7 سنوات) و"ساشا" (5 سنوات).

ويجدر الإشارة إلى "شاكيرا" تصدرت عناوين الصحف العالمية منذ أشهر بعد انضمامها إلى المغنية الأمريكية "جينيفر لوبيز" في عرض نهاية الشوط الأول في دوري كرة القدم الوطني لكرة القدم Super Bowl LIV ، في ملعب هارد روك في حدائق ميامي بشهر فبراير الماضي.