شاهدي ما ارتدته النجمات والمشاهير على السجادة الحمراء في مهرجان Pride of Britain Awards (بالصور)

اجتمع المشاهير من عارضات الأزياء ومقدمي البرامج والممثلين والمغنيين في المهرجان السنوي Pride of Britain Awards في دورته الـ20 الذي أُقيم في فندق جروسفينور هاوس بلندن يوم الإثنين.

ونشرت عدة صحف ومجلات مثل "ديلي ميل "، "ميرور" و "هاللو" إطلالات المشاهير والنجوم على السجادة الحمراء في هذا الحدث السنوي لتكريم الأبطال المجهولين في بريطانيا ومواقفهم البطولية في ظل الظروف الصعبة.

وإليك قائمة بأفضل هذه الإطلالات:

هولي ويلوغبي



ظهرت مقدمة البرنامج الصباحي وأيقونة الأزياء هولي ويلوغبي بفستان طويل باللون الأحمر وبأكمام باللون الأرجواني من بيت الأزياء "صافيا" وتبلغ قيمته 1561 دولار.





فوج ويليام:



ظهرت عارضة الأزياء الأيرلندية فوج ويليامز بفستان أنيق منقوش برسومات القلوب الملونة من أسفل بشكل جميل ومنسق مع الطبقة العلوية بلونها الأسود من مجموعة حسان حجازي ويبلغ قيمته 897 دولار.

جانيت جاكسون:



تألقت المغنية الأمريكية جانيت جاكسون بثوب باللون الأسود مع بعض الأكسسوارات من السلاسل والأساور الفضية والملونة وتسريحة شعرها الكيرلي المعهودة.

فيكي باتيسون:



ظهرت المذيعة البريطانية فيكي باتيسون بثوب أسود أنيق مستوحى من الأزياء الإغريقية واكتفت بارتداء مجوهرات بسيطة مع تسريح شعرها للوراء وإسدال غُرة كبيرة على أحد جانبي وجهها.

كريستين لامبارد:



ارتدت المذيعة الإيرلندية كريستين لامبارد فستانًا رماديًا داكن من تصميم ماريا لوسيا هوهان وهي أحد أعضاء لجنة التحكيم الذين يقومون باختيار الأشخاص الذي سيتم تكريمهم.

أماندا هولدن:



على الرغم من إصابتها بكسر مضاعف في قدمها حضرت المذيعة اماندا هولدن وعضو لجنة تحكيم البرنامج Britain’s got talent وهي تتكأ على عكاز مرتدية فستان اسود طويل بأكمام طويلة وقطع مكشكشة باللون الزهري على منطقتي الكتف والخصر، من مجموعة صافيا وأقراط ماسية رقيقة.

كريستين ماك جينيس:



ظهرت عارضة الأزياء البريطانية كريستين ماك جينيس بفستان رقيق متلألأ وبكتف واحد وشفاف من الجزء السفلي بشكل أظهر رشاقتها.

لورا وايتمور:



ظهرت الممثلة الأيرلندية لورا وايتمور بفستان أسود طويل يكشف عن كتفيها وبدت في غاية الأناقة على الرغم من من معاناتها في الفترة الأخيرة من الإجهاض ولكنها بدت في غاية الجمال بمكياج رقيق وحمرة شفاه بلون جرئ.



