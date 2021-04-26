شاهد أجمل إطلالات النجمات في حفل الأوسكار.. ومارغوت روبي الأجمل

ككل عام تتجه جميع أنظار العالم إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار، وأقيم فجر اليوم الأثنين حفل Oscar 2021 في دورته الـ93 في هوليوود بمدينة لوس أنجلوس التابعة لولاية كاليفورنيا الأمريكية، والذي كان محط أنظار الجميع خصوصًا المعنيين بالموضة، ولفتت النجمات الأنظار اليهن باطلالتهن من أهم دور العلامات التجارية ومصممي الأزياء.

واستطاعت عدداً من النجمات أن يكون مثار حديث الجميع حالياً إثر إطلالاتهن على السجادة الحمراء في حفل الأوسكار، مثل النجمة العالمية زيندايا، والممثلة الاسترالية مارغوت روبي، وغيرهن الكثير.

وهنا نستعرض قائمة بأجمال إطلالات النجمات:

كاري موليجان بفستان من فالنتينو هوت كوتور ومجوهرات من كارتييه





يون يوه جونغ بفستان من تصميم مرمر حليم ويري هان في أزياء لويس فويتون



ماريا باكالوفا بفستان من لويس فيتون ومجوهرات موسايف



فيولا ديفيس ترتدي فستان من ألكساندر مكوين ومجوهرات من فوريفار مارك.

فانيسا كيربي ترتدي فستان من تصميم غوتشي

أندرا داي تتألق بفستان من فيرا وانغ ومجوهرات من تيفاني وشركاؤها.

أماندا سيفريد ترتدي فستان من آرماني بريف وتتزيَّن بمجوهرات من فوريفار مارك.

زيندايا ترتدي فستان فالنتينو هوت كوتور ومجوهرات بولغري

ريجينا كينج تتألق بإطلالة من لويس فيتون وتتزين بمجوهرات من فوريفار مارك

هالي بيري تتألق بفستان من غوتشي آند غابانا ومجوهرات من ريدانو



ريس ويذرسبون ترتدي فستان من دار أزياء ديور ومجوهرات بولغاري



مارجوت روبي في فستان شانيل هوت كوتور