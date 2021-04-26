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شاهد أجمل إطلالات النجمات في حفل الأوسكار.. ومارغوت روبي الأجمل

منشور 26 نيسان / أبريل 2021 - 07:54
حفل الأوسكار
حفل الأوسكار

ككل عام تتجه جميع أنظار العالم إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار، وأقيم فجر اليوم الأثنين حفل Oscar 2021 في دورته الـ93 في هوليوود بمدينة لوس أنجلوس التابعة لولاية كاليفورنيا الأمريكية، والذي كان محط أنظار الجميع خصوصًا المعنيين بالموضة، ولفتت النجمات الأنظار اليهن باطلالتهن من أهم دور العلامات التجارية ومصممي الأزياء.

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واستطاعت عدداً من النجمات أن يكون مثار حديث الجميع حالياً إثر إطلالاتهن على السجادة الحمراء في حفل الأوسكار، مثل النجمة العالمية زيندايا، والممثلة الاسترالية مارغوت روبي، وغيرهن الكثير.

وهنا نستعرض قائمة بأجمال إطلالات النجمات:

 

كاري موليجان بفستان من فالنتينو هوت كوتور ومجوهرات  من كارتييه

 
حفل الأوسكار

يون يوه جونغ بفستان من تصميم مرمر حليم ويري هان في أزياء لويس فويتون

 حفل الأوسكار


ماريا باكالوفا بفستان من لويس فيتون ومجوهرات موسايف 

 حفل الأوسكار


فيولا ديفيس ترتدي فستان من ألكساندر مكوين ومجوهرات من فوريفار مارك.

 حفل الأوسكار

فانيسا كيربي ترتدي فستان من تصميم غوتشي

 حفل الأوسكار

أندرا داي تتألق بفستان من فيرا وانغ ومجوهرات من تيفاني وشركاؤها.

 حفل الأوسكار

أماندا سيفريد ترتدي فستان من آرماني بريف وتتزيَّن بمجوهرات من فوريفار مارك.

 حفل الأوسكار

زيندايا ترتدي فستان فالنتينو هوت كوتور ومجوهرات بولغري

 حفل الأوسكار

ريجينا كينج تتألق بإطلالة من لويس فيتون وتتزين بمجوهرات من فوريفار مارك

حفل الأوسكار 

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هالي بيري تتألق بفستان من غوتشي آند غابانا ومجوهرات من ريدانو

 حفل الأوسكار


ريس ويذرسبون ترتدي فستان من دار أزياء ديور ومجوهرات بولغاري

حفل الأوسكار 


مارجوت روبي في فستان شانيل هوت كوتور

 حفل الأوسكار

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