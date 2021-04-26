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لقطة رومانسية تجمع النجم المسلم ريز أحمد وزوجته في حفل الأوسكار

منشور 26 نيسان / أبريل 2021 - 07:24
ريز أحمد وزوجته
ريز أحمد وزوجته

سرق النجم البريطاني ذي الأصول الباكستانية ريز أحمد الأضواء بإيماءته الرومانسية خلال ظهوره مع زوجته فاطمة فرحين ميرزا ​​في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 93.

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بدا الثنائي المتزوج حديثًا غاية في السعادة والبهجة أثناء سيرهما على السجادة الحمراء، كما أقدم ريز أحمد على حركة رومانسية أثناء التقاطه الصور برفقة زوجه.

طلب ريز أحمد دقيقة من المصورين لتصفيف شعر زوجته الحسناء وهندمة إطلالاتها الأنيقة باللون الفيروزي، حيث نراه يرجع شعر فاطمة الأسود الحريري وراء كتفها، ويقول: "أنا المربي الخاص".

وانهال المعجبون للتعليق على هذه اللحظة اللطيفة، فغرد أحدهم عبر حسابه على "تويتر": "لم أحب ريز أحمد أكثر مما أنا عليه الآن، فقط أنظر إليه وهو يصلح شعر امرأة أخرى ليست أنا على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الأوسكار".

وقد تألق الممثل الوسيم ببدلة سوداء أنيقة من العلامة التجارية "برادا"، بينما اختارت زوجته فستانًا انسيابيًا باللون الفيروزي.

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يذكر أن ريز هو أول مسلم يرشح لجائزة أفضل ممثل عن أدائه في فيلم Sound Of Metal، كما أنه أول شخص من أصل باكستاني يتم ترشيحه في فئة التمثيل.

 

وقد شهد المسلمون نجاحًا في جوائز الأوسكار خلال الأعوام الماضية، لكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ترشيح أحدهم لجائزة الممثل الرئيسي، فقد حصل الأمريكي المسلم ماهرشالا علي على جائزتي أوسكار عن دوره كممثل مساعد عن أدواره في فيلم " Moonlight" في عام 2017 و " Green Book" في عام 2019 ، لكن ترشيحه لأدوار قيادية استعصى عليه.

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