شاهد أجمل إطلالات حفل Tony Award.. ولوسي أنثوية بالأرجواني

يحظى حفل توزيع جوائز "توني" للتميز في مجال المسرح بالكثير من الإثارة وتحديدًا هذا العام، إذ يضم ترشيحات لأشهر الأداءات المسرحية والموسيقية للعام الماضي.

واستطاعت عدداً من النجمات أن يكونن مثار حديث الجميع على إثر إطلالاتهن على السجادة الحمراء في الحفل، فلكلن منهن طريقتها الخاصة والمميزة على استعراض جمالها، فوصلت النجمة الشهيرة "روث ويلسون"، المرشحة لجائزة أفضل ممثلة، بفستان أحمر غاية في الأناقة، في حين استفادت "سينثيا إريفو" من قوة الريش والأصفر للفت الأنظار.

ومن النجمات اللاتي استطعن إبهار الجمهور فور دخولهن على السجادة الحمراء والتقاطهن الصور أمام جدار من الزهور الملونة تضامنًا مع يوم فخر المثليين، ما يلي:

1. روث ويلسون

تألَّقت الممثلة الإنجليزية بإطلالة نارية مُرتديًة فستان أحمر طويل من توقيع مصمم الأزياء الأمريكي "براندون ماكسويل" جاء بقصة كاب من الأعلى، وذيل طويل انسدل وراءها.

2. كارين أوليفو

اختارت الممثلة الأمريكية إطلالة سوداء تتسم بالرقي والإثارة على حد سواء من توقيع مصمم الأزياء العالمي "ألكساندر ماكوين"، فارتدت بدلة سوداء تألَّفت من سترة مُزيَّنة بقماش من الدانتيل وفتحة صدر طويلة.

3. سينثيا اريفو

تألَّقت الممثلة الإنجليزية بإطلالة مُبهرة مُرتديةً فستان أبيض ضيق من توقيع مصمم الأزياء الأمريكي "كريس جيليناس" بفتحة جانبية تصل لأعلى الفخد وبكتف واحد، زُيِّنَ صدره بالريش الأصفر الكثيف.

4. سيليا كينان بولغر

اختارت الممثلة الأمريكية إطلالة تتسم بالأنوثة والأناقة مُبرزةً جمالها الساحر من تصميم العلامة التجارية "جي مندل"، فارتدت فستان أزرق سماوي نفاش بطيات أنيقة ناحية الصدر، وجاءت تنورته من قماش التُل.

5. راشيل بروسنهان

اختارت الممثلة الأمريكية إطلالة من توقيع دار الأزياء الفرنسية "ديور"، فارتدت فستان رمادي من قماش التُل المُنسدل المُزيَّن ببريق ذهبي وفضي.

6. لورا أوسنيس

بإطلالة وردية أنيقة، خطفت الممثلة الامريكية الأنظار بجمالها ورشاقتها المعهودة مُرتديةً فستان وردي بكتف واحد جاء بقصة حورية البحر.

7. ريجينا كينج

بدت الممثلة الحسناء غاية في الأناقة بفستانها الوردي من قماش الساتان الذي أضفت عليه الطيات الأنيقة الملتفَّة حول جسدها بطريقة انسيابية لمسة من الإثارة.

8. لوسي ليو

قد نعتبر إطلالة الممثلة الأمريكية "لوسي" من أجمل الإطلالات وأكثرها أنثوية ابتداءً من لونها الأرجواني الأنيق نهايةُ بقماش التُل الذي أضفى لمسة من الفخامة والأنوثة بكشاكشه.