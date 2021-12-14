شاهد أعضاء فرقة BTS في مرحلة الطفولة.. لطافة لا تقاوم

لم يتعرض أعضاء فرقة BTS الكورية لشائعات خضوعهم لعمليات تجميلية، فهم لا يزالون يشبهون أنفسهم في مرحلة الطفولة، فلم تتغير ملامحهم وأشكالهم باستشناء لون الشعر.

وفي العام الماضي، خضع أعضاء فرقة BTS لجلسة تصوير مستوحاة من فترة طفولتهم، حيث أعادوا إحياء تلك الفترة بارتداء ملابس ارتدوها عندما كانوا أطفال.



جيمين

ارتدى جيمين زي بقرة لطيف ليعيد إحياء صورة طفولته القديمة، وبدا غاية في الروعة في ذلك الزي.





آر ام

ارتدي آر ام حذاء تزلج مع قميص وقبعة ميكي ماوس.





جانكوك

يبدو جانكوك رائعًا للغاية كما كان يفعل عندما كان أصغر سناً، إذ ارتدى سترة حمراء وجينز لطيف.





سوقا

ارتدى شوقا سترة صفراء عليها طبعات قدم كلب صنعت لتتناسب مع تلك الموجودة في صورة طفولته.





جي هوب

جايهوب يبدو رائعًا بحمالاته الصفراء!





جين

ليس من المستغرب أن السيد جين الوسيم كان دائمًا متأنقًا حتى في فترة طفولته.

في (V)

يبدو واضحًا أن V بحاول أن يكون الأمير الوسيم بتاجه الذهبي.