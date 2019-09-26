شاهد جيسيكا سيمبسون بعد خسارتها 45 كيلو غرام.. وإطلالة خريفية أنيقة (صور)

صدمت النجمة الأمريكية "جيسيكا سيمبسون" معجبيها بعد زيادة وزنها بشكل مبالغ به خلال فترة حملها بطفلتها الثالثة، لكنها لم تترك نفسها تحت رحمة الوزن الزائد بعد إنجاب طفلتها.

كشفت "جيسيكا سيمبسون" لمتابعيها عبر موقع "إنستغرام" خسارتها أكثر من 45 كيلو غرام خلال ستة أشهر من إنجاب طفلتها "بيردي ماي"، فنشرت صورتين رائعتين لها مُرتديةً فستان أسود بسيط من الشيفون يتوسطه حزام عريض التف حول خصرها النحيل، وعلَّقت: "أول رحلة لي أجريها بعيدةً عن بيردي، إن الوضع مؤثر لأسباب كثير، لكني فخورة بعودتي إلى طبيعتي من جديد، حتى وإن اعتقدت أن الأمر مستحيلاً، فقد اخترت العمل بجهد".













واستعرضت "جيسيكا" رشاقتها وجسدها الممشوق أثناء تواجدها في شوارع مدينة نيويورك لإجراء اجتماعات عمل، حيث تألَّقت مُرتديةً فستان ضيِّق أسود بفتحة صدر طويلة مُزيَّنة بدانتيل أسود مٌبرزةً مفاتنها، وفتحة جانبية تصل لأعلى فخدها.

وأكملت الحسناء إطلالتها بإسدال خصلات شعرها الأشقر البلاتيني على جانبي كتفها، في حين طبَّقت مكياج عيون دُخاني وأحمر شفاه نود.، كما طلت أظافرها باللون الأسود، وانتعلت حذاء ذي كعب عالٍ أسود.

كما اعتمدت "سيمبسون" إطلالة خريفية مُرتديةً كنزة سوداء بياقة عالية نسَّقتها بمعطف طويل بُرتقالي فضفاض طويل وتنورة مارون ضيقة.