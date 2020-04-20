شاهد دوا ليبا تعد المقلوبة الفلسطينة باللحمة (صور)

تقضي المغنية الأمريكية "دوا ليبا" الحجر الصحي برفقة حبيبها عارض الأزياء الأمريكي ذي الأصول الفلسطينية "أنور حديد" ويبدو أنها بدأت تتعلم الكثير عن الثقافة العربية وتحديدًا المأكولات الفلسطينية.
شاركت "دوا ليبا" متابعيها عبر موقع "إنستغرام" مقاطع فيديو وصور مُستعرضةً مهاراتها في الطبخ إلى جانب "أنور حديد"، حيث قررت إعداد المقلوبة الفلسطينية باللحمة بعد أن شارك والد حبيبها "محمد حديد" الوصفة عبر حسابه الخاص.
وإلى جانب الطبق الرئيسي، أعدَّ "أنور" "و"ليبا" طبق تحلي مكوَن من كعكة الشوكولاتة.
I haven’t been counting... but day 28471629 and we have a massive chocolate cake with 2 small spoons, a new mani every 3rd day, making Palestinian Maeloubah (thank you @mohamedhadid for the recipe!! ) + next days leftovers were even better 🤤 also here are some of the movies we watched this week: 1. For Sama 2. No Country For Old Men 3. Avatar 4. The Big Lebowski 5. Howls Moving Castle Need some recommendations so pleaseee tell me what you’re watching so I can add to the list ☺️❤️
وعلَّقت "ليبا" على المنشور: "لم أكن أعد الأيام، لكنه اليوم 28471629 وأعددنا كعكة شوكولاتة ضخمة لشخصين، كما أطلي أظافري مرة كل ثلاثة أيام، وطبخت المقلوبة الفلسطينية، شكرًا محمد حديد على الوصفة."
وفي وقت سابق، تجرَّأت "ليبا" على صباغة شعرها باللون الوردي بساعدة "أنور"، وكما هو واضح أن علاقة الثنائي جدية للغاية.
اقرأ المزيد حول "دوا ليبا" على Buzz بالعربي: