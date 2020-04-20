شاهد دوا ليبا تعد المقلوبة الفلسطينة باللحمة (صور)

تقضي المغنية الأمريكية "دوا ليبا" الحجر الصحي برفقة حبيبها عارض الأزياء الأمريكي ذي الأصول الفلسطينية "أنور حديد" ويبدو أنها بدأت تتعلم الكثير عن الثقافة العربية وتحديدًا المأكولات الفلسطينية.

شاركت "دوا ليبا" متابعيها عبر موقع "إنستغرام" مقاطع فيديو وصور مُستعرضةً مهاراتها في الطبخ إلى جانب "أنور حديد"، حيث قررت إعداد المقلوبة الفلسطينية باللحمة بعد أن شارك والد حبيبها "محمد حديد" الوصفة عبر حسابه الخاص.

وإلى جانب الطبق الرئيسي، أعدَّ "أنور" "و"ليبا" طبق تحلي مكوَن من كعكة الشوكولاتة.



وعلَّقت "ليبا" على المنشور: "لم أكن أعد الأيام، لكنه اليوم 28471629 وأعددنا كعكة شوكولاتة ضخمة لشخصين، كما أطلي أظافري مرة كل ثلاثة أيام، وطبخت المقلوبة الفلسطينية، شكرًا محمد حديد على الوصفة."

وفي وقت سابق، تجرَّأت "ليبا" على صباغة شعرها باللون الوردي بساعدة "أنور"، وكما هو واضح أن علاقة الثنائي جدية للغاية.





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