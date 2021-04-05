شاهد رد فعل ماريا كاري بعد تلقيها لقاح كورونا..أطلقت صوت صرير!

استعرضت المغنية الأمريكية ماريا كاري قدراتها الصوتية أثناء تلقيها الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

شاركت ماريا كاري، البالغة من العمر 52 عامًا، متابعيها عبر موقع "إنستغرام" مقطع فيديو أثناء خضوعها للقاح كورونا، وأرفقته بتعليق جاء فيه: "التأثير الجانبي للقاح، شريحة G6".

في المقطع، شوهدت ماريا جالسة مرتدية قناعًا ومستعدة لتلقي جرعة اللقاح بينما يتحدث المسعفون فيما بينهم، ويمكننا سماعها تقول: "أنا متحمسة ومتوترة قليلاً بشأن الحصول على هذه الجرعة.. هذا يشتت انتباههم أثناء قيامهم بعملهم لكنك تعلم كيف الحال بالنسبة لي، أنا لا أفكر في الأمر حقًا".

ثم طلب الأطباء منها إرخاء ذراعها، وعندما أدخلت الإبرة، أطلقت النجمة صوتًا أشبه بالصرير مُرفقًا بنغمة عالية.

وبعد انتهائها، ذكرت كاري معجبيها بأن "هذا هو الجزء الأول فقط" لأنها تحتاج الحصول على جرعة ثانية في الوقت المناسب.

بطبيعة الحال، أشاد معجبوها بخطوتها الإبجابية لحماية نفسها من فيروس كورونا، وانهال أصدقائها المشاهير لتهنأتها.