شاهد شكل ابن جوني ديب بعمر الـ18.. نسخة طبق الأصل عنه!

يقولون الأبن نسخة أبيه، وهذا المثل ينطبق على ابن النجم العالمي "جوني ديب" الذي بدا نسخة طبق الاصل بملامحه الغامضة وشعره الأسود الكثيف، وبنيته الجسدية.

نشرت عارضة الأزياء الأمريكية "ليلي روز ديب"، ابنة جوني ديب"، صورة لشقيقها الأصغر "جاك"احتفالاًا بعيد ميلاده الـ18 يوم الجمعة الماضي، وعلَّقت: "طفي الصغير جاكي أتمَّ عامه الـ18..أخي الصغير، قلبي وروحي، عيد ميلاد سعيد.. أحبك كثيرًا."









في الصورة، يظهر "جاك" جالسًا في باحة المنزل على كرسي خشبي ممسكًا قلمًا وورقة، في حين بقي عاري الصدر مرتديًا شورت أزرق وغطى عينيه بنظارات شمسية، في حين يمكننا ملاحظة hلشبه الواضح الذي يجمعه بوالده الممثل الشهير.

وتضمن المنشور أيضًا صورة باللونين الأسود والأبيض التقطت من كشك الصور تجمع "ليلي" و"جاك" حينما كانا طفلين صغيرين.



وعلى عكس "جوني"، الذي يتمتع بنجاح وشهرة كبيرين كممثل عالمي، فأن "جاك" غير مهتم باتباع خطى والده، ففي مقابلة أجراها "جوني" مع صحيفة "فيليبين ديلي انكويرار"، صرَّح قائلًا: "ولدي جاك لطالما كان رسامًا موهوبًا.. إنه يرسم بطريقة رائعة، كما يعزف على الآلات الموسيقة جيدًا."

وأضاف: "ليست لديه نيَّة لامتهان التمثيل".



يذكر أن "جوني" أنجب طفلين من زوجته السابقة "فينيسا باراديس" وهما "جاك" و"ليلي" لكنهما انفصلا عام 2012.