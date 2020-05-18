شاهد فيكتوريا بيكهام في مرحلة الطفولة.. مصممة منذ الصغر

أطلَّقت عارضة الازياء البريطانية "فيكتوريا بيكهام" علامتها التجارية عام 2008، ومنذ ذلك الحين كرَّست وقتها وجهدها لإنجاحها.

ويبدو واضحًا أن حب "فيكتوريا بيكهام" للموضة والأزياء بدأ منذ الطفولة، وتأكيدًا لذلك؛ شاركت متابعيها عبر موقع "إنستغرام"صورة مجمعة لها واحدة لها خلال فترة طفولتها والثانية أثناء تجهيزها لمجموعة أزيائها بعمر الأربعين.



في صورتها الأولى، تظهر "فيكتوريا" في مرحلة طفولتها مُرتديةً فستان أسود وكنزة بيضاء، بينما تمسك لعبة أطفال على شكل مكواة. بينما الصورة الثانية، تظهر مصممة الأزياء وهي تعمل على مجموعتها الجديدة ممسكةً بمكواة كذلك.

وعلَّقت: "متجهةً دائما للورشة؟ التحضير لأسبوع آخر من WFT لتصميم مجموعة مسبقة الجديدة "

ومن الوضح أن فترة الحجر الصحي بعثت في قلب "فيكتوريا" الحنين للماضي، فنشرت بعدها العديد من الصور ومقاطع الفيديو القديمة لعائلتها.



ويجدر الإشارة إلى أن "فيكتوريا" تواجه صعوبات ومشاكل في علامتها التجارية.

