شاهد كيف ستبدو أشكال المشاهير بناءً على معيار الجمال الذهبي.. براد بيت سيصدمك

لقد تغيرت معايير الجمال على مر القرون، فمنذ العصور القديمة عرف الناس النسبة الذهبية واستخدموها كمعيار للكمال في الفن والعمارة، وأنشأت العديد من المنحوتات واللوحات اليونانية القديمة لفنانين مشهورين وفقًا لهذه النسبة.

وهنا قررنا إجراء تجربة حول كيف ستبدو أشكال المشاهير في حال كانوا يتبعون النسبة الذهبية لمعيار الجمال باستخدام برنامج تعديل الصور ، لنرى هل هناك معيار للجمال الحقيقي، أم أن الجمال الطبيعي والملامح الحقيقة للفرد هي سر جماله؟



انجلينا جولي







جينيفر أنيستون

توم هاردي



كيم كارداشيان



مادونا



توم كروز



كريس هيمسورث



جينيفر لورانس



جوليا روبرتس



روبرت باتينسون



إيما واتسون



تشارليزثيرون



جاك جيلنهال



سكارليت جوهانسون



جينيفر لوبيز



مارغوت روبي



براد بيت