  1. الرئيسية
  2. Buzz بالعربي
  3. شاهد كيف ستبدو أشكال المشاهير بناءً على معيار الجمال الذهبي.. براد بيت سيصدمك

شاهد كيف ستبدو أشكال المشاهير بناءً على معيار الجمال الذهبي.. براد بيت سيصدمك

منشور 29 آذار / مارس 2021 - 10:14
أنجلينا جولي
أنجلينا جولي

لقد تغيرت معايير الجمال على مر القرون، فمنذ العصور القديمة عرف الناس النسبة الذهبية واستخدموها كمعيار للكمال في الفن والعمارة، وأنشأت العديد من المنحوتات واللوحات اليونانية القديمة لفنانين مشهورين وفقًا لهذه النسبة.
وهنا قررنا إجراء تجربة حول كيف ستبدو أشكال المشاهير في حال كانوا يتبعون النسبة الذهبية لمعيار الجمال باستخدام برنامج تعديل الصور ، لنرى هل هناك معيار للجمال الحقيقي، أم أن الجمال الطبيعي والملامح الحقيقة للفرد هي سر جماله؟


انجلينا جولي 


أشكال المشاهير حسب النسبة الذهبية


جينيفر أنيستون

"أشكال المشاهير حسب النسبة الذهبية

توم هاردي 
 

أشكال المشاهير حسب النسبة الذهبية

كيم كارداشيان 
 

أشكال المشاهير حسب النسبة الذهبية

مادونا
 

أشكال المشاهير حسب النسبة الذهبية

توم كروز 
 

أشكال المشاهير حسب النسبة الذهبية

كريس هيمسورث
 

أشكال المشاهير حسب النسبة الذهبية

جينيفر لورانس 
 

أشكال المشاهير حسب النسبة الذهبية

جوليا روبرتس 
 

 أشكال المشاهير حسب النسبة الذهبية

روبرت باتينسون
 

أشكال المشاهير حسب النسبة الذهبية

إيما واتسون 
 

أشكال المشاهير حسب النسبة الذهبية

تشارليزثيرون
 

جاك جيلنهال
 

سكارليت جوهانسون
 

جينيفر لوبيز
 

مارغوت روبي
 

براد بيت

كلمات دالة:أنجلينا جوليمشاهير هوليوودنجومفنمعيار الجمالالنسبة الذهبية للجمال

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...